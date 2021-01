Emma Stone incinta, in attesa del primo figlio

NEW YORK, 05 GEN - Emma Stone è in dolce attesa. L'attrice di 'La La Land', 32 anni, è incinta del primo figlio con il marito, il comico, autore e regista (Saturday Night Live, SNL) Dave McCary. L'indiscrezione della gravidanza, poi confermata anche da altri media, è stata data dal Daily Mail, il quale ha pubblicato una foto in cui si vede la Stone passeggiare con un'amica a Los Angeles mentre si accarezza l'addome. La Stone e McCarty si sono sposati segretamente l'anno scorso mentre avevano annunciato il loro fidanzamento nel 2019. La coppia si frequenta dal 2017. Si sono conosciuti alla fine del 2016 sul set di SNL. (ANSA)