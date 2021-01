Santa Cecilia, Gatti dirige Mahler, Beethoven e Haydn

ROMA, 05 GEN - Si apre con un doppio appuntamento l'8 gennaio alle 20:30, in diretta radiofonica su Radio3 e sulla piattaforma digitale IDAGIO app.idagio.com/live, e il 15 gennaio solo in diretta streaming il nuovo anno della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il maestro Daniele Gatti, già direttore della compagine ceciliana negli anni '90 e attuale direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma, sarà sul podio dell'Auditorium Parco della Musica per dirigere Orchestra e Coro nell'integrale dei Lieder per voce e orchestra musicati da Gustav Mahler dalla raccolta di poesie di canti popolari Des Knaben Wunderhorn di Clemens Brentano e Achim von Armin. Direttore incline al repertorio austro-tedesco frequentato a lungo in concerti e incisioni discografiche, Gatti aveva già proposto al pubblico di Santa cecilia 'assaggi' della raccolta che questa volta viene eseguita integralmente. Affiancato dalla presenza di una delle voci di riferimento per l'interpretazione mahleriana, il baritono austriaco Markus Werba, Daniele Gatti suddivide tematicamente i lieder nelle due serate (biglietto per la diretta streaming 5 euro). Nel concerto dell'8 gennaio gli echi di guerra e militari evocati dal ritmo e dalle parole di Revelge, Lied Des Verfolgten im Turm, Der Schildwache Nachtlied, Trost Im Unglück, Wo Die Schönen Trompeten Blasen, Der Tambourg'sell riecheggiano nell'Ouverture Coriolano di Beethoven, ispirata alla figura del condottiero romano Gaio Marcio e dalla Sinfonia n. 100 di Joseph Haydn detta "Militare" per il piglio dell'Allegretto del secondo movimento. Nel concerto del 15 gennaio la leggerezza dei versi di Rheinlegendchen, Wer Hat Dies Liedlein Erdacht, Lob Des Hoen Verstandes, Des Antonio von Padua Fischpredigt, Werlor'ne Müh', Das Irdische Leben, è ripresa dall'atmosfera sospesa della "Tempesta" di Haydn e dalla serenità della Sinfonia n. 6 di Beethoven "Pastorale". (ANSA).