Morto Italo Pozzi, biografo di Nilla Pizzi

BOLOGNA, 05 GEN - È morto a 78 anni Italo Pozzi, biografo e confidente di Nilla Pizzi, artista alla quale dedicò alcuni anni fa il volume 'Storia di un sogno', realizzato con Giuliano Musi ed edito da Minerva. "Una vita umana si è spezzata, e non solo per colpa del Covid-19 ma anche per il senso di abbandono e la solitudine che lo hanno colpito", dice l'editore Roberto Mugavero, che ha comunicato la scomparsa di Pozzi. "Italo era stimato e rispettato. Lo ricordo con affetto per lo spessore umano e per l'entusiasmo che ha sempre dimostrato". Pozzi intraprese giovanissimo la carriera musicale, che lo portò ad esibirsi in teatri, club e night in tutta Italia. La prematura scomparsa del pianista e amico Giovanni Gigli gli provocò una profonda crisi, che lo portò ad abbandonare il canto. Tornò nell'ambiente qualche tempo dopo grazie a Marisa Colomber, che lo ingaggiò come Pr; in questo ruolo collaborò con altre stelle canore dell'epoca, come Carla Boni e Giorgio Consolini. Venne anche chiamato da Nilla Pizzi per occuparsi della sua biografia, riuscendo così a raccogliere un'ingente quantità di materiale sulla regina della canzone italiana. (ANSA).