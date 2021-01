'Bauli in piazza' allestiranno spazi per campagna vaccini

MILANO, 04 GEN - Bauli in Piazza, l'associazione nata per supportare i lavoratori degli eventi dal vivo, fermi da marzo per la pandemia, è stata coinvolta dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri per il coordinamento della produzione e l'allestimento dei materiali di comunicazione della campagna vaccinale in 314 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale. Lo rende noto la stessa associazione che ha messo a disposizione le proprie competenze, con particolare riguardo al coordinamento tecnico-logistico e alla gestione di grandi flussi di persone. Arcuri - spiega una nota - ha così colto l'opportunità, suggerita dall'architetto Stefano Boeri - ideatore con il suo studio, a titolo gratuito, del concept architettonico e comunicativo della campagna di vaccinazione - di avvalersi delle competenze dei lavoratori dello spettacolo per la campagna di vaccinazione. L'idea è stata proposta a Boeri da Mario Viscardi, portavoce di Bauli in Piazza per questo progetto. "Alcuni professionisti di Bauli in Piazza - spiega Viscardi - si sono occupati di allestire i primi 21 ospedali per il Vaccine Day a cui entro l'11 di gennaio si aggiungeranno ulteriori 293 punti di vaccinazione. Ci siamo messi a disposizione per allestire e gestire gli spazi che verranno dedicati alla campagna di vaccinazione che immaginiamo possano aumentare nel futuro". (ANSA).