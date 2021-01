Addio Tanya Roberts, ex Bond Girl e Charlie's Angel

ROMA, 04 GEN - Una morte improvvisa e in solitudine arrivata alla vigilia di Natale per l'ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie's Angel in pensione, Tanya Roberts, attrice statunitense che è scomparsa all'età di 65 anni, a causa di un malore che l'ha colpita mentre passeggiava con i suoi cani. L'attrice era nota per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta serie tv 'Charlie's Angels' e la Bond Girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' (1985) con Roger Moore nei panni dell'agente segreto. Aveva inoltre interpretato il ruolo della protagonista del film-cult "Sheena, regina della giungla". Secondo il sito Tmz Tanya Roberts, nonostante il malore, era riuscita a tornare a casa, quando è svenuta ed è stata trasportata in ospedale, dove, ha riferito un portavoce dell'attrice, è stata "attaccata ad un respiratore, ma non è mai migliorata". La sua morte non sembra essere collegata al Covid, ma le cause restano ancora indefinite. Tanya ebbe un ruolo anche in un film italiano, Storia d'armi e d'amori (1983), regia di Giacomo Battiato. Alla fine degli anni Novanta tornò alla notorietà prendendo parte alla sitcom That '70s Show. Lontana dal 2001 dalle luci della ribalta, nel 2006 era rimasta vedova del secondo marito, morto sessantenne a Los Angeles. (ANSA).