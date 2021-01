Opera Roma: il primo concerto del nuovo anno è Schubertiade

ROMA, 04 GEN - Il Coro dell'Opera di Roma e i talenti di "Fabbrica" Young Artist Program saranno protagonisti del primo concerto del nuovo anno, domani alle 19 sul canale You Tube ufficiale del Teatro dell'opera di Roma, trasmesso in streaming: Schubertiade diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Gli appuntamenti del programma "Teatro Digitale" proseguono quindi durante le feste, trasmessi dal Teatro Costanzi grazie allo streaming gratuito (https://www.youtube.com/user/operaroma). Il Coro del Teatro dell'Opera di Roma sarà diretto dal maestro Roberto Gabbiani in Schubertiade, accompagnato al pianoforte dal maestro Marco Forgione. Verranno eseguite An die Sonne D 439, Ständchen D 920, Gebet op. 139, Der 23. Psalm "Gott ist mein Hirt" D 706, Mirjam's Siegesgesang D 942, Deutsche Tänze op. 33, bearbeitet von Gottfried Jarmer. Solisti del Coro Marika Spadafino (soprano), Emanuela Luchetti (contralto), Maurizio Scavone (tenore), Alessandro Fabbri (basso); dal progetto "Fabbrica" Young Artist Program Angela Schisano (contralto) e Agnieszka Jadwiga Grochala (soprano). (ANSA).