50 anni da star nel 2021

ROMA, 03 GEN - Cinquantenni che non ti aspetteresti quel 2021, anno che tutti si augurano della rinascita a partire dagli artisti che hanno sofferto la pandemia più di altre categorie per lo stop agli spettacoli dal vivo che si protrae da molti mesi. Senza concerti il re del Natale, Mario Biondi che il 28 gennaio arriverà al traguardo del mezzo secolo, essendo nato a Catania nel 1971 col nome di Mario Ranno. Nel 2021 un'altra star della nostra musica e voce senza confronti, compie 50 anni: Giorgia. E' nata il 26 aprile a Roma, ha scritto oltre 100 brani tutti famosissimi vendendo oltre 7 milioni di copie, ha vinto tutto a partire dal Festival di Sanremo è tra le nostre interpreti più sensibili e più amate. Sex symbol di casa nostra come Stefano Accorsi (2 marzo) e Raoul Bova (14 agosto) scavallano il fatidico traguardo. Star di casa nostra anche Stefania Rocca, che compie 50 anni il 24 aprile e supera il 2020 come protagonista di Cops su Sky Uno in attesa di Tutta colpa di Freud su Canale 5 sempre in coppia con Claudio Bisio, con cui ha già condiviso successi come Nirvana e La cura del Gorilla. Energia da vendere anche per un'altra grande e versatile interprete del cinema italiano, Claudia Gerini che raggiunge il suo 50mo compleanno il 18 dicembre. Nel 2021 la vedremo in una commedia al femminile ambientata in Salento, Sulla giostra, firmata da Giorgia Cecere. Già due candidature all'Oscar nella carriera di Jeremy Renner (7 gennaio). Hollywood è ai suoi piedi da sempre, prima come figlia di cotanto padre, poi per essersi conquistata da sola la vetta: Sofia Coppola compie 50 anni il 14 maggio. La regista è stata la prima ad avere conquistato la candidatura all'Oscar con il bellissimo Lost in Traslation, ha vinto il Leone d'oro con Somewhere, ha conquistato la Giuria di Cannes con L'inganno. Tra i 50enni del 2021 anche Enzo Miccio (5 maggio), Mark Whalberg (5), Max Biaggi (26 giugno), Luca Bizzarri (13 luglio), Sacha Baron Cohen (13 ottobre), Winona Ryder (29 ottobre), Ricky Martin (24 dicembre), Jared Leto (26 dicembre). Ewan McGregor (31 marzo). (ANSA).