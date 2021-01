Daniele Bossari, torna il Boss del paranormal

ROMA, 03 GEN - "Da bambino sognavo di diventare un astronauta. O un esploratore, per andare oltre le frontiere. Oggi, mi 'accontento' di essere uno psiconauta. Studiare l'ignoto, i mondi astrali, ricercare il benessere interiore è per me irresistibile". Parola di Daniele Bossari, alias "Il Boss del weekend" su Radiodeejay, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, da sempre appassionato di cristalloterapia, esoterismo, meditazione, astronomia, che dal 5 gennaio torna a vestire anche i panni de "Il Boss del paranormal", nuova stagione del programma di DMax (Canale 52), in onda ogni martedì alle 21.25. Sarà un nuovo viaggio alla scoperta degli eventi più inspiegabili e di fenomeni apparentemente soprannaturali che accadono in tutto il mondo, catturati da telecamere di sorveglianza o semplici smartphone. Un campionario di situazioni che lasciano sbalorditi, da avvistamenti di UFO nei cieli a oscure presenze registrate in abitazioni, passando per oggetti che si muovono da soli e sedute spiritiche, con tutto un popolo di personaggi come cacciatori di fantasmi, esploratori di boschi e ghiacciai, esperti di cimiteri e castelli abbandonati. "Come sempre - racconta Bossari all'ANSA - cercheremo di indagare, per capire se ciò che vediamo nei filmati siano rivelazioni autentiche o semplici bufale. Ovviamente senza mai perdere una certa vena ironica". Quest'anno, grande spazio anche per foto e video inviati direttamente dai telespettatori italiani. (ANSA).