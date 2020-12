Anthony Hopkins 45 anni senza alcool, 'mi stavo uccidendo'

NEW YORK, 30 DIC - Anthony Hopkins celebra 45 anni senza alcol. L'attore, 82 anni, ha deciso di condividere l'anniversario con i suoi fan postando un video su Twitter che vuole anche essere un messaggio di speranza per il nuovo anno. "45 anni fa oggi - dice - ho avuto un campanello d'allarme. Stavo andando incontro al disastro, mi stavo uccidendo. Non sono un moralista ma ebbi un messaggio, una vocina che mi diceva, 'Vuoi vivere o morire?' e mi dissi che volevo vivere. All'improvviso ho provato sollievo e la mia vita è stata straordinaria". Hopkins ammette anche di avere momenti no tuttavia invita tutti a rimanere positivi, a resistere e ad essere coraggiosi. (ANSA)