Concerto di Capodanno con l'orchestra e il coro Tcbo

BOLOGNA, 30 DIC - L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna sono i protagonisti del concerto registrato a porte chiuse in Sala Bibiena che sarà trasmesso il 31 dicembre sul sito www.comune.bologna.it, come contributo conclusivo del video-saluto di mezzanotte dell'Amministrazione comunale bolognese alla città (replica il giorno di Capodanno alle 11 sul canale YouTube del Tcbo). Diretta da Asher Fisch, l'orchestra presenterà un programma che comprende l'Intermezzo della Manon Lescaut di Puccini e quello dalla Cavalleria rusticana di Mascagni, le ouvertures dal Flauto magico di Mozart, dal Barbiere di Siviglia di Rossini e dal Pipistrello di Johann Strauss figlio, compositore del quale viene proposta anche la Pizzicato polka. E ancora l'Aragonaise dalla Carmen di Bizet e l'ultimo movimento della Sinfonia N. 4 in la maggiore "Italiana" di Mendelssohn. Il programma sarà completato da alcune pagine interpretate dal coro, guidato da Alberto Malazzi. La musica sarà inoltre accompagnata dalle immagini del capoluogo emiliano fornite dall'Associazione "Succede solo a Bologna APS". (ANSA).