Jennifer Lopez ripensa su nozze con A-Rod, 'non c'è fretta'

NEW YORK, 30 DIC - Uno dei tanto attesi matrimoni Vip potrebbe non avvenire mai. Si tratta delle nozze tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez programmate per lo scorso giugno con una cerimonia in Italia ma cancellate a causa della pandemia. "Di certo non c'è fretta" - ha detto la stessa J.Lo durante una trasmissione radiofonica e ammettendo anche che forse potrebbe non esserci affatto un matrimonio. "Ne abbiamo parlato (di non sposarci, ndr) - continua -. Alla nostra età entrambi siamo stati sposati prima, ci siamo chiesti, 'Ci sposiamo? Non ci sposiamo? Cosa significa per noi? Cosa vogliamo fare? Ma sicuramente non c'è fretta". Precedentemente la Lopez è stata sposata tre volte, con Ojani Noa dal 1997 al 1998, Cris Judd dal 2001 al 2003 e con Marc Anthony dal 2004 al 2014 e con il quale ha avuto due gemelli Maximilian David e Emme Maribel. Rodriguez invece è stato sposato con Cynthia Scurtis dal 2002 al 2008. Hanno due figlie, Natasha Alexander e Ella Alexander. "E' stato molto triste - spiega la Lopez a proposito della pandemia e delle nozze annullate - dovevamo sposarci a giugno ed era tutto pronto. A marzo o aprile ci siamo detti, 'forse non accadrà, l'Italia è il peggior posto del mondo (in riferimento ai contagi, ndr) e non ci sposeremo lì'". Da lì la decisione di cancellare la cerimonia. Ha aggiunto che 'accadrà quando accadrà. (ANSA).