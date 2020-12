Montrucchio, in tv tra dolci 'congiunti' e voglia d'amore

ROMA, 30 DIC - La prima volta che li abbiamo sentiti nominare, nientedimeno che in seno a un Dpcm, siamo rimasti tutti un po' perplessi. Oggi sono loro, i "congiunti", i protagonisti del primo nuovo programma del 2021 di Real Time (canale 31) con "Bake Off Italia - Dolci sotto un tetto", inedita formula della gara a suon di ricette, al debutto venerdì 1 gennaio in prima serata. Padrone di casa, Flavio Montrucchio, che da martedì 5 gennaio, sempre su Real Time, torna anche a indossare anche la giacca rossa del Re di cuori per una nuova stagione del dating show "Primo Appuntamento". "In tempo di limitazioni, bisogna trasformare le difficoltà in punti di forza - racconta l'attore e conduttore all'ANSA - Ci siamo chiesti: chi possiamo mettere in gara insieme a Bake Off, senza paure, ne' mascherine? Ne è nata un'edizione completamente nuova, che racconta molto anche dell'incontro-scontro tra generazioni, con coppie genitore-figlio, fidanzati, sorelle-fratelli, nonne e nipoti o anche solo coinquilini, accomunati dall'amore per la pasticceria. E le dinamiche si sono moltiplicate". Per una volta, a giudicare il risultato non sono più amici e i parenti che solitamente frequentano casa, ma Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D'Onofrio. In ballo, una prova creativa, una tecnica e un'altra a sorpresa, con ospiti Antonio Capitani, Amaurys Pérez, Massimiliano Scotti, i Facchinettis (Francesco e sua moglie Wilma), Frau Knam (moglie di Ernst), Elettra Lambo. Intanto, forti del successo della scorsa stagione, con punte di oltre 700.000 spettatori, e di una media del 50% di incontri andati a buon fine, dal 5 gennaio arrivano le nuove 15 nuove puntate di Primo appuntamento. "Mai come quest'anno abbiamo visto i nostri single pronti a mettersi in gioco - dice Montrucchio - C'è voglia di innamorarsi, ma anche di tornare a socializzare, di raccontarsi, starsi vicino". (ANSA).