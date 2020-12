Giffoni 50: Rocco Fasano, Skam? Mi ha cambiato in meglio

NAPOLI, 29 DIC - "Se un personaggio è scritto bene, indipendentemente dalla sua sessualità, vale la pena di raccontarlo". Così Rocco Fasano, noto per aver interpretato il ruolo di Niccolò Fares in Skam Italia, serie tv diventata un fenomeno televisivo per i giovani, ha risposto alla domanda di una giffoner, collegata su giffonilive.it per l'edizione natalizia #Giffoni50 - Winter Edition, che sottolineava come spesso nelle serie tv e film i personaggi gay siano stereotipati. "Bisogna rivolgerci con naturalezza ed evitare di giudicare le persone - ha aggiunto -. Skam mi ha cambiato in meglio". All'interno della masterclass del #Giffoni50 - Winter Edition, Rocco ha anche consigliato ai ragazzi che vogliono fare gli attori di non arrendersi ai primi no, perché "all'inizio soprattutto sono più numerosi i no che i sì". (ANSA).