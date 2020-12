Stallone diventa vicino di Trump, villa a Palm Beach

NEW YORK, 29 DIC - Sylvester Stallone si aggiunge alla lista dei paperoni che hanno scelto la Florida come residenza. L'attore ha infatti acquistato una proprietà da oltre 35 milioni di dollari a Palm Beach dove si trova anche Mar-a-Lago, il resort di lusso di Donald Trump nel quale presumibilmente l'attuale presidente si trasferirà dopo aver lasciato la Casa Bianca. Secondo il Palm Beach Daily News la proprietà è un vero e proprio compound che dà l'idea di un'isola tropicale. La dimora al suo interno ha sette camere da letto e dodici bagni e tra le amenità ci sono piscina, palestra e spa. Fino alla scorsa estate Stallone ha abitato in una proprietà di lusso in California. (ANSA).