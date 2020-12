Capodanno: a Bologna gli auguri via web di Vasco e Morandi

BOLOGNA, 29 DIC - Per scambiarsi gli auguri a distanza e accogliere l'arrivo del nuovo anno, il Comune di Bologna dà appuntamento a tutti i cittadini alle 23.45 del 31 dicembre sul suo sito internet (www.comune.bologna.it) per bruciare insieme il 'Vecchione' 2020 in chiave digitale, con un video in streaming dal canale YouTube dell'Amministrazione. La sorpresa online, preparata dal dipartimento Cultura del Comune di Bologna, è un montato di oltre un'ora composto da diversi contributi video che spaziano dall'animazione d'artista alla grande musica, passando per le immagini suggestive selezionate dalla Fondazione Cineteca. In apertura, una sorpresa da parte di Gianni Morandi e Vasco Rossi. Il 'Vecchione' virtuale del 2020 è affidato quindi a un corto d'autore, sulle immagini di Chiara Rapaccini (RAP) e le note di Futura di Lucio Dalla. Un poetico omaggio alla tradizione del rogo che abitualmente brucia in piazza Maggiore, quello animato dai disegni dell'artista RAP, ironici e commoventi al tempo stesso, che ci restituisce una metafora di quanto desideriamo lasciarci alle spalle: emozioni, immagini, rituali che hanno caratterizzato le nostre vite in questo anno appena trascorso, colpito dalla pandemia. "Il corto è un omaggio a Bologna: racconta sentimenti che mai come oggi possiamo definire universali, ma che si animano sotto le Due Torri", spiega Chiara Rapaccini. Anche la Cineteca di Bologna contribuisce al video-saluto di Capodanno con uno zibaldone di immagini conservate nei propri archivi e non solo, che vanno da inizio Novecento al Capodanno 2020. Infine il Teatro Comunale di Bologna, con la sua orchestra e il coro, propone un concerto registrato a porte chiuse, che sarà trasmesso come contributo conclusivo nel video. (ANSA).