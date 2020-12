Musica: Nino D'Angelo, "Nel 2021 torno in tour"

ROMA, 28 DIC - Un 2021 pieno di impegni per Nino D'Angelo grazie al suo progetto 'Il poeta che non sa parlare', diviso tra un libro, un album e un tour che prenderà il via dal prossimo 4 novembre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano e che toccherà in pratica tutta l'Italia, da Nord a Sud, anche nel 2022. "Sarà una tournée dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l'occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono", spiega D'Angelo. Dopo il debutto meneghino, le prime date per il 2021 sono: 5 novembre Varese (Teatro Apollonio); 7, Torino (Teatro Colosseo); 20, Roma (Auditorium Conciliazione); 21, Pescara (Teatro Massimo); 7 dicembre Catania (Teatro Metropolitan); 8, Palermo (Teatro Golden), 18, Frosinone (Teatro Nestor); 26, Napoli (Teatro Palapartenope). Quanto alla scaletta del live ("che sarà molto più di un concerto…") verterà, anticipa Nino, sul repertorio di oggi con canzoni come ''O pate', 'Senza giacca e cravatta', 'Si turnasse a nascere', senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi, come per esempio 'Nu jeans e 'na maglietta': "Canterò ogni brano con grande rispetto", assicura. I biglietti dello show, prodotto dalla DI.ELLE.O e distribuito dalla 'STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI', sono in vendita su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. 'Il poeta che non sa parlare' sarà anche un album e un libro che raccoglierà una serie di aneddoti sulla vita, episodi legati al privato. Come legato al privato è anche il titolo del progetto: "Ai tempi della scuola - racconta D'Angelo - la maestra mi disse: Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male. Questa frase mi è rimasta impressa da allora ed è ora di condividerla con il mio pubblico". (ANSA).