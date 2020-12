Padrenostro, cronaca e fantasia negli anni di piombo

ROMA, 28 DIC - Un'infinita paura che diventa diario tra realtà e sogno nella Roma del 1976. È PADRENOSTRO di Claudio Noce, già in concorso alla 77/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e dal 31 dicembre distribuito da Vision sulla piattaforma digitale Miocinema. Un film che da un lato ha la forza della cronaca, della verità, ovvero l'attentato da parte di gruppi armati proletari al padre del regista e, dall'altro, mostra le infinite risorse dell'immaginazione di un ragazzino che, non riuscendo mai davvero a superare la forza emotiva delle immagini di quel fatto di sangue, fa montare il tutto nella sua fantasia. In questo spazio ambiguo tra realtà, immaginazione e sogno, si svolge l'opera di Noce che racconta, passo dopo passo la storia di Valerio (Mattia Garaci), dieci anni, ma con un cuore particolarmente fragile e bambino. Prima appunto l'attentato, vissuto da testimone insieme alla madre Gina (Barbara Ronchi), ai danni dell'amato padre Alfonso (Pierfrancesco Favino che ha ottenuto per questo ruolo la Coppa Volpi), e poi, in casa, la lunga attesa del suo ritorno. A scuola dicono a Valerio che il padre è un eroe, ma per lui quello che conta davvero è il fatto che sia vivo e, soprattutto, che nessuno possa minacciarlo ancora. Dopo questo drammatico episodio, nella vita di Valerio entra l'amicizia 'vera' o 'immaginaria', di un ragazzino, Christian (Francesco Gheghi), poco più grande di lui. Sarà proprio questa amicizia con Christian, una sorta di Lucignolo, a tirar fuori Valerio dal tunnel in cui era entrato tra le preoccupazioni di entrambi i genitori. E il padre Alfonso? È un uomo sempre sotto scorta che ha paura, ma non vuol darlo troppo a vedere per non spaventare la famiglia. Interpretato da un Favino come sempre straordinario e comunque ancora più perfetto nell'interpretare un uomo di quegli anni pieno di solidi valori, ma anche di molti impacci. (ANSA).