Vax-day: Verdone, vaccino unico rimedio per tornare a ridere

NAPOLI, 27 DIC - ''Il vaccino è l'unico rimedio che abbiamo. E' importante per tornare alla vita normale''. Carlo Verdone ha commentato il Vax Day in diretta web con il festival Capri, Hollywood. ''Certo oggi è stato un inizio. Solo vaccinandoci tutti potremo tornare a ridere con leggerezza'', ha aggiunto. Verdone ha detto inoltre, riferendosi agli studi per il vaccino anti Covid, che ''non è vero che il vaccino è stato fatto in pochi mesi. E' una lavorazione che è iniziata nel 2002 ai tempi della SARS'' (ANSA).