Vax day: Ozpetek, "Il vaccino è un'opportunità"

ROMA, 27 DIC - "Quando un anno fa, nei primi drammatici mesi di questa epidemia ho avuto l'idea di una giornata da dedicare ai camici bianchi, non pensavo proprio che questa tragedia del Covid sarebbe durata così a lungo. Il vaccino è una grande opportunità per la salute e la libertà di tutti noi. Io mi vaccinerò certamente, sono prontissimo a farlo". Lo dice all'ANSA il regista Ferzan Ozpetek, che sottolinea: "Spero che tutti gli italiani faranno la mia stessa scelta. Dobbiamo guardare al futuro, alla ripresa, e non c'è niente di più indispensabile della salute. Il vaccino forse non risolverà subito tutti i problemi, ma di sicuro aiuterà subito a risolverne moltissimi". (ANSA).