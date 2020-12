Natale Auditorium 2020 è Digital Edition da 24/12 a 6/1

ROMA, 22 DIC - A Natale la Fondazione Musica per Roma regala un ricco calendario di spettacoli e concerti, produzioni originali trasmesse in streaming ogni giorno per tutto il periodo delle festività, sui canali social dell'Auditorium Parco della Musica, sul canale youtube Auditorium Tv, sul sito di Repubblica.it e di Ansa.it. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, partirà un programma con spettacoli pensati e realizzati appositamente per essere trasmessi in streaming gratuito per un pubblico variegato. Un viaggio musicale che attraversa vari generi con: Paolo Fresu, Ambrogio Sparagna, Ascanio Celestini, Alfio Antico, Giovanna Marini, Antonello Salis, Peppe Voltarelli, Eugenio Bennato, Nicola Piovani e Peppe Servillo. Il 24 dicembre il maestro concertatore Ambrogio Sparagna apre le danze con una produzione originale, un concerto di musica popolare dedicato a I suoni del Natale. Il 25 dicembre concerto di Natale in chiave jazz con il progetto Jazzy Christmas che vede il suono inconfondibile della tromba di Paolo Fresu in trio con Daniele di Bonaventura al bandoneon e la violoncellista Leila Shirvani. Dal 26 al 28 dicembre 2020 e dal 2 al 4 gennaio 2021 sarà di scena direttamente dal palco dell'Auditorium Live Stage il teatro di narrazione di Ascanio Celestini che porterà nelle case un progetto originale dal titolo Posto unico. Il 30 dicembre sarà la volta di Eugenio Bennato con il suo progetto W chi non conta niente. Il 5 e il 6 gennaio 2021 si rinnova l'appuntamento con il racconto musicale di Nicola Piovani, con il nuovo spettacolo Lo streaming è pericoloso. Chiude il 6 gennaio le feste di Natale una nuova edizione de La Chiarastella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna con Peppe Servillo. A completare il calendario delle feste due mostre. Dal 18 dicembre al 18 gennaio in programma World Cityscapes, la rassegna fotografica contemporanea con 32 opere di autori italiani proiettate in sequenza - una per notte per 32 notti - dalle 17 fino a tarda sera sulla cupola della Sala Sinopoli. Infine è stata prorogata fino al 10 gennaio la mostra Manifesti d'artista. 1522 - Roma per le donne. (ANSA).