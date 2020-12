La stanza, thriller-horror con dentro una famiglia

ROMA, 21 DIC - La cosa curiosa de LA STANZA è che inizialmente doveva essere un documentario dedicato agli Hikikomori, ovvero quella rivolta-disagio di alcuni adolescenti giapponesi (e non solo) che, per loro scelta, vivono reclusi per anni nella loro stanza senza alcun contatto con l'esterno. È quanto rivela oggi Stefano Lodovichi parlando di questo suo ultimo film, un thriller-horror con derive alla Shyamalan, che si svolge appunto tutto in un casa con uno dei protagonisti recluso nella sua stanza. Il film, con Camilla Filippi, Edoardo Pesce e Guido Caprino e dal 4 gennaio su Amazon Prime Video, è ambientato appunto tra le mura di una casa piuttosto cupa e inquietante dove scorrono le vicende di soli tre personaggi: Stella, Sandro e Giulio. Tutto parte con Stella (Camilla Filippi) pronta a lanciarsi nel vuoto dopo aver indossato il suo abito da sposa, una donna insomma che non sta affatto bene grazie anche alla sua complicata relazione con Sandro (Edoardo Pesce). Ma quando tutto sembra perso - in questo film in cui si gioca molto su diversi piani temporali - bussa alla porta della casa Giulio (Guido Caprino), uno sconosciuto che non si sa se venuto dal passato o dal futuro, una sorta di angelo moralizzatore che comunque conosce troppo bene la famiglia e le sue dinamiche per non essere inquietante. Ma il vero orrore arriva con l'ingresso di Sandro in casa. Questo suo ritorno sarà come il fuoco su una miccia all'interno di una famiglia che, si scoprirà, ha mille scheletri nell'armadio. (ANSA).