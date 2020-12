Ultimo ciak a Roma per Marylin ha gli occhi neri

ROMA, 21 DIC - Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile. Terminano oggi a Roma le riprese del film "Marylin ha gli occhi neri", con la regia di Simone Godano (Moglie e Marito, Croce e Delizia), e con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone nei panni di Clara talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Mentre Diego (Stefano Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d'ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per la riabilitazione di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per queste imprese. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l'unione può portare a buoni risultati e anche all'amore. Nel cast figurano anche Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Orietta Notari e Marco Messeri. La fotografia del film è di Matteo Carlesimo, la scenografia di Tonino Zera e i costumi di Sonu Mishra. Le riprese a Roma sono durate sette settimane per il film scritto da Giulia Steigerwalt, prodotto da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia con Rai Cinema. "L' elemento di originalità di questa storia - commenta Matteo Rovere -è quello di affrontare l'istanza della diversità in maniera divertente ma profonda. Con Groenlandia vogliamo continuare a raccontare storie che escono dalle categorie e dagli schemi perché la vera grandezza sta nel sentirsi liberi di essere ciò che si è anche quando non è né facile né possibile per la società". (ANSA).