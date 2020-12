Musica: in streaming l'1/1 i JoyCut, sostengono i live club

BOLOGNA, 19 DIC - Torna dal vivo il primo gennaio alle 19 la band bolognese JoyCut, definita tra le più innovative nel panorama italiano, con un concerto in live streaming dal Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. In un momento molto difficile per la musica dal vivo e i locali notturni, la band ha elaborato la campagna di comunicazione "1+1" - For the ones who dream of better worlds (Per quelli che sognano mondi migliori) - supportata da un concerto esclusivo, con l'obiettivo di sostenere il mondo dei live club, chiusi da mesi a causa della pandemia. Il concerto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Per ogni biglietto acquistato per vedere lo spettacolo on line, dal costo di 10 euro un altro sarà in omaggio. Inoltre acquistando il biglietto per l'evento (l'e-ticket), sulla piattaforma 'Dice', si potrà scegliere a chi devolvere direttamente il suo valore, sostenendo il proprio Club preferito. Il locale potrà essere selezionato da una lista di partecipanti che hanno risposto all'iniziativa. (ANSA).