Musica: Ricky Portera omaggia Dalla, 'Ricominciare con voi'

BOLOGNA, 18 DIC - 'Ricominciare con voi' è l'omaggio di Ricky Portera a Lucio Dalla, a 40 anni dall'uscita dell'album 'Futura', con uno spettacolo di oltre un'ora all'interno della casa di via D'Azeglio a Bologna, sede della Fondazione Dalla, che sarà trasmesso in diretta on line lunedì 21 dicembre (ore 21.30) su blackandwhiteradio.it, sulla pagina Facebook dell'emittente e sulle piattaforme Mixcloud e Soundcloud. All'evento parteciperà anche Umberto 'Tobia' Righi, amico storico di Dalla. Accompagnato al piano da Renato Droghetti, Portera - tra i fondatori degli Stadio e chitarrista 'di lungo corso' - farà con gli ascoltatori un viaggio nella musica live come omaggio all'arte condivisa con il cantautore bolognese, con brani di repertorio personali e di altri artisti scelti tra quelli che da sempre conservano l'eredità del pensiero di Dalla. Durante il concerto verrà trasmesso un video promozionale dell'Ecomuseo della Valle dell'Aso, nelle Marche, che è partner dell'evento assieme alla società Unifrutti, uno dei maggiori player nella produzione, commercializzazione e distribuzione di frutta fresca di alta qualità. La diffusione web dell'evento è prevista anche sui canali social dei comuni aderenti all'Ecomuseo. (ANSA).