Al via campagna digitale con 'Auguri...da Casa Cupiello'

NAPOLI, 18 DIC - La Film Commission Regione Campania lancia per le festività natalizie la campagna digitale "Auguri…da Casa Cupiello", in programma da domani al 31 dicembre, ogni giorno alle ore 18, per accompagnare l'uscita del nuovo film per la tv "Natale in Casa Cupiello" di Edoardo De Angelis (in onda il 22 dicembre su Rai Uno) con contributi, foto, clip e video messaggi di auguri del cast, e rendere omaggio al grande Eduardo De Filippo, a 120 anni dalla nascita, e alla sua opera teatrale. L'iniziativa rientra nel programma di eventi culturali in digitale per il Natale 2020 della Regione, "Campania cultura viva", ed è realizzata nell'ambito del progetto Poc "Progetti/eventi di promozione del turismo culturale" DGRC 84/20 proposto dalla FCRC, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma. Il progetto nasce per valorizzare e promuovere, "i grandi attrattori turistici" del patrimonio e dell'identità culturale della Campania attraverso contenuti audiovisivi inediti, estratti da film e serie di successo, di ambientazione campana, rilanciando l'interesse per i luoghi, le tradizioni e i personaggi raccontati. In una sorta di calendario dell'avvento, i contributi saranno pubblicati sul portale Ecosistema Digitale per la Cultura della Regione e sulle pagine social e sul sito della FCRC. "Abbiamo ritenuto che la rilettura cinematografica di un classico del teatro come "Natale in Casa Cupiello" - spiega Titta Fiore - non potesse mancare tra le attività previste dal progetto dei "grandi attrattori", non solo per il doveroso omaggio all'arte di Eduardo nel 120mo anno dalla nascita, ma anche e soprattutto in virtù dell'attualità e dell'importanza della sua opera che lo pone tra i grandi drammaturghi del Novecento. Aspetti esaltati dalla regia di Edoardo De Angelis che ha realizzato il progetto - il primo di una sua "trilogia" eduardiana - con un'alchimia efficace tra linguaggio innovativo e rispetto della tradizione". "Questa iniziativa anticipa di qualche settimana il lancio di "Let's Movie" - sottolinea Maurizio Gemma - una piattaforma crossmediale che abbiamo progettato per utilizzare in maniera coinvolgente le produzioni di successo, che sanno raccontare il nostro territorio ed il nostro immaginario". (ANSA).