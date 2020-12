'Il giorno che verrà', lavoratori spettacolo si raccontano

BOLOGNA, 18 DIC - 'Il giorno che verrà' è il titolo di una rassegna che prende il via giovedì 24 dicembre con cui Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Mismaonda hanno dato voce ai lavoratori dello spettacolo invitandoli a raccontarsi in video dall'Oratorio di San Filippo Neri a Bologna. Dieci ritratti, con la regia di Michele Mellara e Alessandro Rossi, in programma a cadenza periodica sul web (www.oratoriosanfilipponeri.it) e sui social, che hanno come protagonisti, tra gli altri, Paolo Fresu, Alessandro Bergonzoni, Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, Roberta Giallo con Valentino Corvino. A tutti è stato chiesto di raccontare il proprio mestiere. Il primo filmato ad andare 'on air' il 24 dicembre sarà quello della Compagnia del Teatro delle Ariette, che in vista del Natale riproporranno la ritualità di pranzi e cenoni conditi dall'ingrediente inedito che da anni è il successo dei loro piatti: il teatro. Paolo Fresu rievocherà invece aneddoti mai ascoltati col suo assistente e produttore Luca Devito (il 6 gennaio); Alessandro Bergonzoni ragionerà sul cambio di passo che impone il periodo con il suo regista Riccardo Rodolfi (il 31 dicembre); la cantante Roberta Giallo descriverà il rapporto tra la sua particolarissima voce e gli strumenti musicali con il musicista e compositore Valentino Corvino; Vittorio Franceschi narrerà anni di carriera di drammaturgo e attore accompagnato dalle visioni scenografiche di Matteo Soltanto. Gli Oblivion ricorderanno la nascita del loro gruppo canoro proprio al San Filippo Neri, mentre Nicola Borghesi e Lodo Guenzi si intervisteranno reciprocamente sul senso di ciò che fanno mescolando gli aspetti più artistici con quelli pragmatici che pure fanno parte del loro lavoro. Altri incontri, in attesa di essere ripresi, sono quelli tra la coreografa Simona Bertozzi e una giovane allieva; Marco Baliani e il figlio Mirto, musicista, compositore, sound designer, illustratore e dj; la compagnia Fanny & Alexander. Se poi il nuovo Dpcm dovesse consentire ai teatri di aprire già a febbraio, questi stessi artisti saranno ospitati al San Filippo Neri in presenza. (ANSA).