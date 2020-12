IWonderfull, in piattaforma da Herzog a Van Dormael

ROMA, 17 DIC - Titoli come Searching for Sugar Man, Oscar per il migliore documentario nel 2013, sul cantautore Sixto Rodriguez; Dio esiste e vive solo a Bruxelles, la commedia di Jaco Van Dormael campione d'incassi, l'inedito LLC di Werner Herzog, affresco sulla solitudine dell'uomo moderno nella società giapponese; il documentario Christo - Walking on Water, sulla realizzazione della grande opera sul lago d'Iseo dell'artista recentemente scomparso. Sono solo alcuni dei film disponibili a partire dal 21 dicembre su IWonderfull, la nuova piattaforma streaming a pagamento di I Wonder Pictures in cui saranno accolti otto anni di grande cinema. Un listino composto di documentari da Oscar, biopic musicali, commedie francesi, film premiati nei maggiori festival mondiali e opere italiane fuori dagli schemi. I contenuti verranno continuamente aggiornati, con testimonianze degli autori, approfondimenti ed extra gratuiti. I Wonder Pictures continua a puntare anche sulla centralità della sala. Non appena i cinema riapriranno, la distribuzione bolognese porterà in sala dalla riapertura un nuovo film ogni due settimane nel primo semestre 2021. Tra i titoli più attesi: la narco-commedia La Padrina - Parigi ha una nuova regina con Isabelle Huppert; Il Discorso Perfetto del francese Laurent Tirard, presentato alla Festa del Cinema di Roma; il discusso biopic sul giovane David Bowie, Stardust di Gabriel Range; il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, Nuevo Orden di Michel Franco; La Fine Fleur di Pierre Pinaud; Allons Enfants di Giovanni Aloi; il film che rappresenterà la Polonia agli Oscar 2021 Non cadrà più la neve di Malgorzata Szumowska e Michał Englert; il docufilm Nilde Iotti, il tempo delle donne di Peter Marcias con la partecipazione di Paola Cortellesi. Arriveranno anche le commedie Volami via di Christophe Barratier e Mandibules di Quentin Dupieux che ha conquistato la Mostra del Cinema di Venezia; 200 metri, l'opera prima di Ameen Nayfeh vincitore a Venezia 2020 delle Giornate degli Autori e candidato a rappresentare la Giordania agli Oscar. (ANSA).