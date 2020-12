A Natale il festival di Giffoni in chiave digitale

NAPOLI, 16 DIC - Si svolgerà a Natale la quarta tranche del festival di Giffoni, in chiave digitale: fino al 30 dicembre masterclass ed eventi speciali, film in concorso, concerti, show e incontri rivolti a ragazzi e famiglie. Si tratta di Winter Edition, la prima edizione natalizia in cinquant'anni di storia. Fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento e oltre 30 ospiti incontreranno giurati, ragazzi e famiglie. "Avevamo annunciato di voler rimanere vicini alla nostra community in un momento così delicato come quello che attraversiamo - spiega Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni - con la prima Winter Edition diamo concretezza a quella che per noi era e resta un'esigenza fortissima, essere sempre accanto ai ragazzi. Proponiamo perciò una digital experience di grande suggestione, ricchissima per contenuti e dal forte impatto emotivo. Lo facciamo pensando a tutta la famiglia". 1200 Elements, dai 3 ai 12 anni, in compagnia dei propri genitori, entreranno nei digital cinema di #Giffoni50 per vivere da casa l'emozione dei film in concorso. Spazio anche agli oltre 400 juror di Gex Doc e Parental Experience: la prima sezione interamente composta da documentari, mentre la seconda ha l'obiettivo di presentare ai genitori cortometraggi e incontri online. Non mancheranno gli eventi speciali: ben cinque appuntamenti andranno a impreziosire il programma. Diventano totalmente digital anche le Masterclass, il format online dedicato all'approfondimento di settori creativi come spettacolo, sport, intrattenimento, innovazione, arte e, per la prima volta, anche alta cucina. Non può mancare la musica con CASADILEGO, STASH e MAX PEZZALI che si esibiranno unplugged: ognuno di loro regalerà al pubblico sei brani raccontando il proprio percorso personale e professionale. (ANSA).