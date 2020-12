Naomi Ackie sarà Whitney Houston in biopic popstar

NEW YORK, 16 DIC - Naomi Ackie interpreterà il ruolo di Whitney Houston nel biopic 'I Wanna Dance With Somebody'. L'attrice britannica, classe 1992, è risultata dopo una lunga ricerca la più idonea ad indossare i panni della cantante morta tragicamente nel 2012. Il film, che sarà nella sale cinematografiche nel novembre del 2022, segue la vita di Whitney Houston, dalla carriera musicale a quelle cinematografica. E' diretto da Stella Meghie. "Abbiamo passato buona parte dell'anno scorso - ha detto la regista - alla ricerca di un'attrice che potesse impersonare Whitney Houston. Naomi Ackie ci ha impressionati a tutti i livelli. Mi ha toccato il modo in cui è in grado di catturare la presenza scenografica di una icona globale e allo stesso tempo portare umanità alla sua vita interiore". (ANSA)