Gadot, popstar Madonna per me epifania di femminilità

ROMA, 16 DIC - Gal Gadot è diventata un modello di empowerment femminile per milioni di bambine e ragazze (e non solo), calandosi nei panni di Wonder Woman. Allo stesso modo anche l'interprete della supereroina, ha avuto crescendo un idolo a cui si è ispirata, la popstar Madonna: "Ha rappresentato per me l'epifania della femminilità, della sicurezza, la fiducia in se stesse, il non doversi scusare di tutto. Il sentirsi fiere di essere donne, e la capacità di trarre da questo forza". Lo spiega l'attrice rispondendo ad alcune domande in streaming dei fans, durante la world premiere virtuale di Wonder Woman 1984, secondo capitolo, diretto come il primo da Patty Jenkins, delle avventure del personaggio creato dalla Dc Comics nel 1941: nel 2021 se ne festeggeranno gli 80 anni dal debutto. Il superhero movie della Warner Bros, esordirà negli Usa a Natale contemporaneamente sulla piattaforma HBO Max e al cinema e segnerà in Italia il ritorno dei blockbuster americani nelle sale (il debutto è previsto a gennaio) non appena riapriranno. Stavolta troviamo Diana Prince / Wonder woman nei rutilanti, colorati e iperconsumistici anni '80. la supereroina deve affrontare due nuovi nemici: Max Lord (Pedro Pascal, protagonista anche di The Mandalorian) e The Cheetah (Kristen Wiig). Non mancherà il partner di Wonder Woman, Steve Trevor (Chris Pine). Un'uscita che negli ultimi mesi è stata più volte rimandata a causa del Covid: "Ora provo una sensazione meravigliosa e anche un grande sollievo visti i feedback che ci stanno arrivando" aggiunge Gal Gadot nell'evento virtuale al quale hanno partecipato la regista, i coprotagonisti e l'autore della colonna sonora Hans Zimmer. Patty Jenkins, che sarà la prima regista donna a dirigere un film della saga di Star Wars, 'Rogue Squadron' in arrivo nel 2023, ama molti supereroi ma Wonder woman "è unica - spiega - perché lotta per l'amore e per rendere migliori gli esseri umani. Il suo obiettivo primario non è eliminare i cattivi ma affrontare qualunque cosa che possa mettere a rischio l'umanità. Non è un supereroe che sfoggia solo la sua forza, ma porta un messaggio di amore e speranza". (ANSA).