Opera Roma, concerti in streaming dal 25/12 al 12 gennaio

ROMA, 16 DIC - Sarà ricco anche nelle settimane di festa il pacchetto di appuntamenti trasmessi dal Teatro Costanzi grazie allo streaming e live-streaming gratuito per offrire grande musica al pubblico a casa. Il programma di "Teatro Digitale" promosso dall'Opera di Roma proporrà nuovi spettacoli dal 25 dicembre, con il Concerto di Capodanno diretto dal maestro Roberto Abbado, fino al 12 gennaio. Il Coro e l'Orchestra dell'istituzione musicale capitolina, e i talenti di "Fabbrica" Young Artist Program, saranno protagonisti di quattro concerti sul canale YouTube ufficiale del Teatro. Tre saranno trasmessi in streaming e diretti dal maestro Roberto Gabbiani: Antonio Vivaldi il 25 dicembre alle 11; Schubertiade il 5 gennaio alle 19, Vi piace Brahms? il 12 gennaio alle 19. Completa il calendario l'evento in live-streaming del 31 dicembre alle 11 con il Concerto di Capodanno Pëtr Il'ič Čajkovskij affidato alla bacchetta di Abbado per l'esecuzione di Polonaise dall'opera Evgenij Onegin, Romeo e Giulietta Ouverture-fantasia e Lo schiaccianoci, «suite» dal balletto. (ANSA).