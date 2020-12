Fine ciak film Una relazione di Stefano Sardo

ROMA, 15 DIC - Questa è la nemesi di una commedia sentimentale, perché comincia con lui e lei che si lasciano. L'amore finisce quando finisce una relazione? Si sono appena concluse le riprese di Una Relazione, prima regia dello sceneggiatore Stefano Sardo (Il ragazzo invisibile, 1992/93/94) con protagonisti Guido Caprino e Elena Radonicich. Tommaso (Caprino) e Alice (Radonicich) sono una coppia da quindici anni - non sposati e senza figli - lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l'unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano. E nessun cambiamento è, ne può essere indolore. Una Relazione è scritto da Valentina Gaia e Stefano Sardo, che da questa storia hanno tratto anche il romanzo per HarperCollins, in uscita nella primavera 2021. Nel cast anche Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Enrica Bonaccorti, Francesca Chillemi, Tommaso Ragno, Jalil Lespert, Gigi Diberti e Sara Mondello. La fotografia del film è di Gergely Pahornok, la scenografia di Mauro Vanzati, i costumi di Cristina La Parola, il montaggio di Sarah MC Teigue e le musiche di Andrea Bergesio, Valentina Gaia e Mambassa. Le riprese sono durate sei settimane e si sono svolte a Roma e nel Lazio. Prodotto da Ines Vasiljevic, Andrea Paris, Matteo Rovere e Stefano Sardo, il film è una produzione Ascent Film e Nightswim. (ANSA).