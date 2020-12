Beethoven Day il 16 dicembre su Rai Radio3

ROMA, 15 DIC - Rai Radio3 in collaborazione con l'Accademia Filarmonica romana corona le celebrazioni per il 250/mo anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven con una grande festa musicale proprio il 16 dicembre, dopo gli spazi di ascolto e approfondimento riservati al compositore tedesco nel palinsesto di quest'anno. Alle 20.30 Radio3 Suite si collegherà con la Sala Casella dell'Accademia filarmonica romana per un concerto pensato e prodotto per il pubblico radiofonico, condotto da Oreste Bossini e Andrea Penna. Protagonisti della serata i pianisti Gabriele Strata e Andrea Lucchesini, il Quartetto Prometeo, cui si aggiunge il violista Stefano Zanobini. Si comincia con la Sonata per pianoforte in do minore op. 13 «Pathétique», eseguita da Gabriele Strata, vincitore nel 2018 del Premio Venezia. Il Quartetto Prometeo affronta il Quartetto in do diesis minore op. 131, una delle pagine più enigmatiche e sconvolgenti di Beethoven. Gran finale con Andrea Lucchesini che interpreta il Quarto Concerto in sol maggiore op. 58 in una rara trascrizione per pianoforte e quintetto d'archi che risale alla cerchia più vicina a Beethoven, che ha modificato di suo pugno la parte solistica. Stefano Zanobini, prima viola dell'Orchestra Regionale Toscana, si affianca al Quartetto Prometeo per dar vita alla prima esecuzione radiofonica italiana di questa preziosa trascrizione. (ANSA).