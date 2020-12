Orchestra di Padova e del Veneto celebra Beethoven

PADOVA, 13 DIC - Con il titolo "Immortali amate", da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre l'Orchestra di Padova e del Veneto sarà protagonista in prima visione su Rai5 di cinque appuntamenti dedicati alla musica di Ludwig van Beethoven. Ispirato alla celebre lettera d'amore scritta dal compositore tedesco alla 'misteriosa amata', il progetto è stato ideato dal direttore musicale e artistico dell'Opv, Marco Angius, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per celebrare il genio di Bonn in occasione del 250/o anniversario della nascita. La settimana di incontri musicali avrà il suo fulcro il 16 dicembre, giorno del compleanno del compositore tedesco. Sarà la prima integrale tutta al femminile mai realizzata dei Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. Diretti da Marco Angius, i cinque appuntamenti sono stati registrati lo scorso luglio al Teatro Verdi di Padova e vedranno alternarsi cinque tra le più interessanti e affermate pianiste italiane: Leonora Armellini, Gloria Campaner, Anna D'Errico, Maria Perrotta e Mariangela Vacatello, introdotte dal musicologo Sandro Cappelletto. Sarà Armellini a inaugurare il ciclo il 14 dicembre con un'interpretazione del Primo Concerto pianistico di Beethoven. Enfant prodige originaria di Padova, dopo aver conquistato il podio al Premio Venezia a 13 anni, ha tenuto più di 500 concerti in tutto il mondo conquistando alcuni tra i più significativi riconoscimenti del settore. Il 15 dicembre Maria Perrotta interpreterà il Secondo Concerto; Mariangela Vacatello si esibirà invece con il Terzo Concerto pianistico mercoledì 16, giorno del compleanno di Beethoven. Venerdì 17 dicembre sarà la volta di Anna D'Errico con il Concerto n. 4. Toccherà infine a Gloria Campaner chiudere la rassegna venerdì 18 dicembre. (ANSA).