Gorillaz live con Smith, Elton John, Beck virtuali

ROMA, 12 DIC - Non poteva che essere al tempo stesso multimediale e 'fisico', infuso d'energia rock e delle più diverse suggestioni musicali, il ritorno in concerto dei Gorillaz, la virtual band fondata nel 1998 (insieme al fumettista Jamie Hewlett) da Damon Albarn. L'occasione è Song Machine Live, performance-evento da Londra, via streaming in tutto il mondo tra il 12 e il 13 dicembre, in tre diversi fusi orari, su LiveNow. In scaletta principalmente i brani dell'ultimo album, Song Machine: Season One - Strange Timez, uscito il 23 ottobre, parte di un omonimo, più ampio, progetto audiovisuale. Oltre un'ora e 20 di musica per una quindicina di canzoni, compresa un'immersione finale in alcuni dei brani più amati della band. I londinesi Kong studios, 'casa' del gruppo virtuale, formato dai personaggi 'animati' Noodle, il bassista Murdoc Niccals, il batterista Russel Hobbs e il frontman 2D (alter ego di Albarn) sono l'ambientazione per il live del carismatico leader dei Blur e dei Gorillaz, alla guida di un potente ensemble 'reale'. Ad arricchire lo spettacolo, la partecipazione sia in versione virtuale che 'in presenza' di tante special guest, già presenti nelle tracce dell'ultimo album. Si comincia nel migliore dei modi con il frontman dei Cure Robert Smith, che con il suo volto in una luna piena (al centro del grande schermo alle spalle della band) punteggia la title track "Strange Timez". Fra gli altri, Beck in versione ologramma in 'The Valley of the Pagans', mentre Elton John torna in versione animata al piano, come nel videoclip, per la struggente 'The Pink Phantom' (virtuale anche il feat del rapper 6Black). Alti livelli d'emozione anche con The Lost Chord per la quale arriva il primo degli ospiti 'in presenza', Leee John, con la sua straordinaria voce soul. Trionfo rock invece per Aries, con accanto ad Albarn l'icona Peter Hook, bassista e cofondatore di Joy Division e New Order, insieme, come sul disco, a Georgia, talento emergente della musica indie britannica. Lo sguardo all'indietro nella storia della band parte da Fire Coming Out of the Monkey's Head, con la parte narrata letta da Matt Berry,' e culmina per il gran finale in una Clint Eastwood' 'ragga mix' insieme a Sweetie Irie. (ANSA).