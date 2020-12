Shia LaBeouf accusato di abusi sessuali da FKA Twigs

ROMA, 12 DIC - L'attore e sceneggiatore statunitense Shia LaBeouf è stato citato in giudizio dalla sua ex fidanzata, FKA Twigs, che lo ha accusato di violenza sessuale, aggressione e abusi. Lo ha riferito il New York Times. La cantante britannica, 32 anni, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett, ha frequentato LaBeouf per poco meno di un anno tra il 2018 e il 2019. Stando alla causa, intentata presso la Corte Superiore di Los Angeles, Barnett è stata coinvolta in una "relazione tumultuosa" con LaBeouf dopo aver lavorato con lui nel film "Honey Boy" nel 2018. LaBeouf è accusato di aver procurato disagio emotivo alla musicista durante la loro relazione, isolandola dai suoi amici e dalla famiglia e abusandone fisicamente. LaBeouf, 34 anni, ha ammesso con il Times di essere stato "offensivo con me stesso e con tutti quelli intorno a me per anni". "Non ho scuse per il mio alcolismo o aggressività, solo razionalizzazioni: ho ferito le persone più vicine a me. Mi vergogno di quella storia e mi dispiace per coloro che ho ferito. Non c'è nient'altro che possa dire, davvero", ha scritto in una mail inviata al giornale. (ANSA).