Jeremy Irons si unisce al cast di House of Gucci

NEW YORK, 11 DIC - Un attore premio Oscar, Jeremy Irons, si unisce al cast di The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed, il film sulla dinastia della famiglia Gucci, scritto da Roberto Bentivegna e diretto da Ridley Scott, sarà incentrato sull'omicidio di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della casa di moda, Guccio Gucci. Irons interpreterà il ruolo di Rodolfo Gucci padre di Maurizio. Nel cast anche Lady Gaga che interpreterà Patrizia Reggiani ossia Lady Gucci, processata e condannata a 18 anni di prigione per aver organizzato l'assassinio del suo ex marito, avvenuto nel 1995. (ANSA).