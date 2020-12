Casadilego vince XFactor 2020

ROMA, 11 DIC - Alla fine e' stata una favorita della vigilia, la 17enne Casadilego all'anagrafe Elisa Coclite (categoria Under donne, guidata dal rapper Hell Raton), cantautrice abruzzese intensa e struggente, a conquistare la 14/a edizione di x Factor. Nell'ultima manche la lotta e' stata 'testa a testa' con il duo rock Little Pieces of Marmalade. Arriva, a sorpresa, appena prima dell'annuncio del vincitore, l'addio al programma dopo 10 anni, del suo conduttore Alessandro Cattelan: ''Questa e' stata la mia ultima puntata di X factor - ha detto emozionato -. E' stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi'. Quest'edizione 2020 ai tempi del Coronavirus, a cui hanno lavorato 750 persone tra 8000 tamponi, piu' di 20 mila mascherine 300 litri di igienizzante, ha ricordato Cattelan, si e' aperta con il ritorno sul palco degli altri concorrenti, Eda Mari, Blue Phelix Manitoba, Santi Mydrama, Vergo, Cmqmartina, e i sempre carismatici Melancholia. (ANSA).