Alessandro Borghi e Suburra La serie su cover Morandini 2021

ROMA, 10 DIC - Il Morandini 2021, nuova edizione dello storico dizionario dei film della Zanichelli, stavolta mette in copertina non un film, ma Alessandro Borghi protagonista di Suburra La serie, in onda su Netflix. Quattro stelle (il massimo è 5) vanno invece al film Volevo Nascondermi, di Giorgio Diritti, Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2020 al protagonista Elio Germano, nel ruolo del pittore Ligabue, e al film Joker di Todd Phillips, Leone d'oro a Venezia, Oscar e Golden Globe a Joachin Phoenix come miglior attore. Il 2020 è stato un anno difficile per il cinema a causa della pandemia. Così il cinema è entrato nelle case con la tv, molti film passati prima sulle piattaforme dei canali in chiaro e di quelli a pagamento. "Un po' anche per quanto è successo - spiega Luisa Morandini - quest'anno abbiamo scelto di mettere in copertina la foto di una serie, nel dettaglio Suburra - La Serie". Il dizionario esce in edizione cartacea con fascicolo di aggiornamento 2021 - allegato al Morandini 2020 (16.500 opere censite nella versione cartacea, 27.000 in quella digitale). Il fascicolo comprende più di 300 film usciti sul mercato italiano dall'estate 2019 fino all'estate 2020 e oltre 150 nuove schede sulle serie televisive. Mentre la versione digitale comprende sia l'aggiornamento 2021 sia tutti i contenuti dell'edizione 2020. Tra le serie tv italiane ed estere, oltre 150 le "new entry". Tra queste, The Mandaloria nserie Disney tratta dal mondo di Star Wars; The Boys tratta dai fumetti (2006) di Garth Ennis disegnati da Darick Robertson, trasposti per la TV da Eric Kripke (Timeless, Supernatural); Hunters, prima serie tv interpretata da Al Pacino. (ANSA).