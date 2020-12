Musica: nasce un 'Sogno', progetto San Marino United Artists

SAN MARINO, 10 DIC - Quattordici artisti del Titano si sono riuniti per il progetto San Marino United Artists, dando vita ad un singolo - 'Sogno' - disponibile dal 10 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e dall'11 in rotazione radiofonica. Il brano è stato scritto e coordinato da Nico Della Valle, voce e frontman dei Miodio, la prima band ad avere rappresentato la piccola Repubblica all'Eurovision Song Contest, con la direzione artistica di Andrea Felli. Gli artisti coinvolti nel progetto sono: Elu (Luca Partisani, Elisa Mafry Massari), Sara Jane Ghiotti, Monica Hill, Irol Mc, Moghe, Valentina Monetta, Miodio (Nico Della Valle, Paolo Macina, Francesco Sancisi), Piermatteo Carattoni, Alessandra Busignani, Francesco Zao Zazzi, Anita Simoncini, Paolo Beccari, Fabrizio Pregnolato. "'Sogno' è frutto di un progetto unico che vede gli artisti della Repubblica più antica del mondo per la prima volta uniti artisticamente", spiega Della Valle. "Non è una semplice canzone, bensì un messaggio di pace e speranza che parte dal cuore della piccola terra di San Marino. E' un invito a fermarsi ad ascoltare se stessi per ritrovare ciò che eravamo; un brano che mi riporta indietro nel tempo, quando da bambino era tutto più magico ed anche le piccole cose avevano le sembianze di scoperte meravigliose". Il videoclip è stato affidato alla regia di Thomas Righi: i volti degli artisti si alternano alla 'Story' vera e propria, protagonista la piccola Veronica che, una volta sveglia, lascia la sua cameretta attratta da giochi di luci e ombre che si riflettono prima sulle pareti della stanza, poi esternamente sui monumenti del Centro Storico della Repubblica di San Marino, patrimonio Unesco dal 2008. Un vero e proprio 'Sogno' nel sogno. La piccola protagonista seguirà queste ombre fino a giungere in una delle zone panoramiche più suggestive del territorio, per poi esprimere il suo desiderio. (ANSA).