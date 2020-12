Musica: Gabbani e Griminelli, concerto streaming a Ferrara

FERRARA, 10 DIC - Saranno Francesco Gabbani ed il flautista Andrea Griminelli gli artisti sul palco del teatro comunale di Ferrara per lo spettacolo natalizio in streaming annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Alan Fabbri. L'appuntamento è il 23 dicembre alle 22. Assieme al due volte vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani ci sarà il celebre flautista Andrea Griminelli, che vanta 40 anni di carriera con presenze sui grandi palchi internazionali a fianco, tra gli altri, di Luciano Pavarotti, Zucchero Fornaciari, Andrea Bocelli. "La musica supera restrizioni e limiti e potrà raggiungere tutte le case", dice Fabbri, che trasmetterà il video del concerto sulla sua pagina Facebook. Il filmato sarà disponibile anche sul canale istituzionale del Comune e sulla pagina del Resto del Carlino Ferrara-Quotidiano Nazionale, media partner dell'evento. "E' il regalo, in musica, a Ferrara e a tutto il Paese, ma anche un segnale di speranza e di fiducia: le iniziative e il lavoro per festeggiare il Natale, in piena sicurezza, continuano e portano nuove idee e occasioni speciali - sottolinea il sindaco -. Due grandi artisti porteranno alla nostra città un repertorio natalizio dal palco del nostro magnifico teatro. Pensiamo che possa essere un momento dedicato alla città in questo Natale del tutto particolare". (ANSA).