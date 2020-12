Underground di Kusturica apre il Trieste Film Festival

TRIESTE, 09 DIC - Sarà "Underground" di Emir Kusturica, Palma d'oro a Cannes nel 1995, il film di apertura del 32/o Trieste Film Festival, in programma dal 21 al 30 gennaio 2021 online su MYmovies. Un ulteriore tassello - dopo le edizioni dedicate al Muro di Berlino e alla riunificazione della Germania - per tenere viva, attraverso il cinema, la memoria delle pagine più importanti della storia dell'Europa centro orientale. "Il focus sul trentennale delle guerre balcaniche (1991/2021) è un progetto a cui stavamo lavorando da anni - spiegano i direttori artistici Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo -. La pandemia ci ha costretti a posticiparlo, ma ci sembrava doveroso che a un anniversario così importante fosse dedicato un momento 'simbolico come l'apertura". Dunque la scelta è caduta su un film-simbolo, Underground, la "favola anarchica e surreale con cui Kusturica "reinventò" col suo stile debordante la dissoluzione della Jugoslavia", come definiscono il film i due direttori artistici. L'Eastern Star Award 2021 andrà al protagonista del film, Miki Manojlović, che ha lavorato anche con Ozon, Montaldo÷ Garbarski. Sono due le immagini ufficiali dell'edizione 2021, e sono firmate dalla fotografa ungherese Marietta Varga nei cui scatti la "geometria degli edifici si fonde in un gioco elegante tra figura e sfondo". Il Trieste Film Festival è il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale. (ANSA).