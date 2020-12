Il week end a teatro, da Bruni a Riondino, tutti sul web

ROMA, 09 DIC - Dal nuovo palinsesto on line del Teatro di Roma, con le Letture kafkiane dirette sul palco dell'Argentina da Giorgio Barberio Corsetti e i podcast radiofonici del collettivo Sgombro, a un classico delle feste come "Il canto di Natale" di Dickens, letto e illustrato da Ferdinando Bruni per l'Elfo Pucicni di Milano. E poi ancora David Riondino in viaggio tra "Triglie, principesse, tronisti e alpini" al Puccini di Firenze; la due giorni in live streaming di Rezza e Maestrella al Vascello di Roma; il documentario di Andrea Gambadoro sullo spettacolo "La nuova colonia" che Simone Luglio ha tratto dal testo di Luigi Pirandello sul sito dello Stabile di Catania; o "In divenire/Becoming" della danzatrice Nicoletta Cabassi per il cartellone digitale di "Solo in teatro" al Caffè Muller di Torino. E' il nuovo week end di appuntamenti teatrali, ancora tutti rigorosamente on line, tra social e siti web. Ma con anche un "Giulietta e Romeo" diretto da Leonardo Buttaroni per il progetto de La Città Ideale, da scoprire affacciati a un balcone dei palazzi popolari dell'Ater nella periferia romana. (ANSA).