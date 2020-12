Sarà girato in Marocco L'Alchimista, tratto da libro Coelho

RABAT, 08 DIC - L'Alchimista, il libro best-seller di Paulo Coelho, sarà adattato al grande schermo sotto la regia di Kevin Scott Frakes. Marrakech, Erfoud, Essaouira e Fes faranno da quinta alla storia del pastore andaluso Santiago che per cercare un tesoro misterioso si spinge fino alle piramidi d'Egitto, ma intraprende in realtà un viaggio alla ricerca di se stesso e dei sentimenti fondativi della vita. Frakes, produttore tra l'altro di 'American Ultra' e 'Lessons in love', ha firmato un contratto record con il CCM, il Centro cinematografico marocchino per 200 milioni di dirham pari a circa 20 milioni di euro. Per le riprese di 'Homeland', considerata la più grande produzione partecipata dal Marocco, lo stanziamento era stato di 280 milioni di dirham. Le riprese de 'L'Alchimista' sono in programma tra aprile e luglio 2021. C'è ancora mistero sul cast che secondo indiscrezioni di stampa dovrebbe prevedere Tom Cruise per uno dei ruoli principali. L'equipe tecnica che aveva già fatto un sopralluogo in Marocco, a settembre, è tornata a Marrakech in questi primi giorni di dicembre.(ANSA)