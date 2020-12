Bocelli canta la 'sua' Ave Maria a Loreto

LORETO, 07 DIC - Il Santuario di Loreto fa da sfondo ad Andrea Bocelli nel video di "Ave Maria", brano da lui stesso composto e contenuto nel suo nuovo album "Believe" incentrato su fede e spiritualità, uscito lo scorso 13 novembre per Sugar e in vetta alle classifiche internazionali. Il video è dal 7 dicembre sul canale Vevo dell'artista: accompagnato dalla figlioletta Virginia, Bocelli canta la preghiera mariana per eccellenza nella Basilica della Santa Casa, che secondo la tradizione custodisce parte della casa di Nazareth della Madonna, ma che ospita anche una serie di capolavori di arte sacra (architettura, scultura e pittura). Nel video, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Loreto e la Regione Marche, la voce del tenore si lega al violino della musicista ucraina Anastasiya Petryshak. "Believe" contiene anche un inedito di Ennio Morricone, "Inno Sussurrato", e duetti con Cecilia Bartoli e Alison Krauss. (ANSA).