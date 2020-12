Torna GionnyScandal con il brano Salvami

ROMA, 07 DIC - Torna GionnyScandal: da venerdì 11 dicembre sarà disponibile "Salvami", in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy). Il brano, scritto, prodotto e suonato dallo stesso Gionata Ruggieri, porta il cantante nella dimensione pop punk, accompagnato dall'inseparabile chitarra. "Sono cresciuto con i Blink 182, Yellowcard, Green Day, Sum 41, Simple Plan e altri gruppi sia pop punk che emo-core - dichiara GionnyScandal -. Prima di fare rap ero il chitarrista e cantante in una band e ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa. Forse il mercato non sarà dalla mia parte in quanto questo genere non è più mainstream da 10 anni ormai, ma ho deciso che preferisco stare bene mentalmente con me stesso e fare quello che prima di tutto amo di più. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri: anche se non di moda, GionnyScandal, quello vero, è questo". (ANSA).