Concerto Lirico Cagliari in streaming su Ansa.it

CAGLIARI, 07 DIC - L'autunno in musica del Teatro Lirico di Cagliari prosegue con un concerto a porte chiuse che spazia tra due continenti: da Wagner a Dukas a Debussy, sino alla musica per film con la colonna sonora di Star Wars di John Williams. L'orchestra del Teatro torna in scena il 9 dicembre alle 21, diretta da Giuseppe Finzi, per un viaggio tra Ottocento e Novecento. Per la prima volta il concerto sarà trasmesso in live streaming gratuito sulla piattaforma ANSA.it, e ancora una volta in diretta tv su Videolina e sui canali web del gruppo L'Unione Sarda. Il coinvolgimento della prima agenzia di stampa italiana rientra nell'ambito del progetto "ANSA per la cultura", e segna una nuova collaborazione fra la Fondazione cagliaritana e l'agenzia. Tutto nasce dall'accordo tra ANSA e ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche) che prevede la condivisione degli spettacoli, attraverso i canali informatici dell'agenzia, dai teatri italiani in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza. Il 9 dicembre alla platea virtuale sarà proposto un programma ricco di suggestioni. Da una delle più luminose pagine wagneriane, "Die Meistersinger von Nürnberg: vorspiel", all'impressionismo di Debussy "Prélude à l'après-midi d'un faune", ispirato ad una poesia di Mallarmé e ritenuto il suo primo capolavoro sinfonico. Il ponte con l'America è rappresentato da "l'Apprendista stregone" di Paul Dukas, che ha dato l'idea per il capolavoro cinematografico disneyano "Fantasia", per approdare all'avvincente colonna sonora da Oscar "Star Wars", suite per orchestra di John Williams. Dopo le due seguitissime serate dedicate a La Traviata di Giuseppe Verdi e il prezioso omaggio a Beethoven, un altro appuntamento speciale per tutta l'affezionata platea virtuale del Teatro Lirico di Cagliari. (ANSA).