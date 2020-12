Scala: domani per Domingo il decimo 7 dicembre

MILANO, 06 DIC - Sarà la decima prima della Scala a cui parteciperà, per Placido Domingo la serata di lunedì 7 dicembre Il cantante, forse più noto al mondo che lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni dal debutto scaligero, il 7 dicembre pomeriggio sarà l'ultima delle 24 star della lirica che hanno interpretato arie per la serata '...a riveder le stelle' a registrare la sua esibizione. Domingo -canterà "Nemico della patria" dall' Andrea Chénier di Umberto Giordano. Nella stessa giornata il soprano Camilla Nylund e il tenore Andreas Schager canteranno il duetto "Winterstürme wichen dem Wonnemond" da Die Walküre, unico brano di Richard Wagner in programma, e il tenore Francesco Meli, che in questi giorni ha cantato con Domingo I due Foscari a Montecarlo, vestirà i panni di Riccardo in Un ballo in maschera di Verdi. Il primo Sant'Ambrogio di Domingo (e suo debutto milanese) è stato il 7 dicembre 1969, con Ernani diretto da Antonino Votto. Poi nel 1976 è stato protagonista con Mirella Freni di Otello diretto da Carlos Kleiber per la regia di Franco Zeffirelli (prima inaugurazione in diretta televisiva con la Ra)i. E ancora Otello, diretto da Riccardo Muti nel 2001, per la sua nona inaugurazione. (ANSA).