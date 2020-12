Art Bonus, fino al 6/1 si vota il progetto del cuore

ROMA, DEC 4 - Qual è il progetto Art Bonus più amato del 2020? C'è ancora poco più di un mese, fino al 6 gennaio 2021, per votare per la quinta edizione del Concorso Progetto Art Bonus dell'anno. Già tantissimi i voti pervenuti sulla piattaforma dedicata ( www.concorsoartbonus.it ) sin dallo scorso 8 ottobre, ma c'è ancora tempo, per cliccare in favore di uno o più dei 209 progetti in gara. Un voto che quest'anno, se possibile, ha un valore doppio. Mettere il proprio like su uno o più progetti è infatti un ulteriore modo per esprimere vicinanza alle istituzioni culturali in un momento così difficile. Chi può lo sta facendo con donazioni in denaro proprio attraverso l'Art Bonus (il meccanismo introdotto nel 2014 che permette di beneficiare del 65% di credito d'imposta). Ideato nel 2016 da Ales S.p.A (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell'Art Bonus per conto del MiBACT) in collaborazione con Promo PA Fondazione - LuBeC, e annualmente lanciato a ottobre al Forum internazionale Lucca Beni Culturali, il Concorso vede quest'anno più raccolte fondi ammesse alla competizione (40 in più del 2019), con 18 regioni rappresentate: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia -Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il 50% dei progetti in gara è in favore di interventi di restauro, il 20% è per il sostegno a musei, archivi e biblioteche e il restante 30% per le attività di spettacolo (musica, danza, teatro). Fino al 6 gennaio, chiunque può votare sulla piattaforma (non occorre registrarsi) per uno o più progetti in vetrina. Il premio, una targa di ringraziamento consegnata al beneficiario e ai mecenati con cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell'iniziativa. (ANSA).