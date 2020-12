Elodie, l'11 dicembre esce This is Elodie x Christmas Ep

ROMA, 03 DIC - Elodie torna in versione natalizia. L'11 dicembre esce su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile rosso "This is Elodie x Christmas Ep". L'ep conterrà quattro delle tracce di maggior successo presenti nell'album "This is Elodie" (Guaranà, disco di platino; Andromeda, presentata a Sanremo e disco di platino; Margarita, doppio disco di platino; Pensare male, disco di platino) registrate nuovamente da Elodie, appena incoronata da Spotify artista donna italiana più ascoltata nel 2020, in una chiave più intima. Per il Natale 2020, Elodie collabora con OVS e Save The Children disegnando il Christmas Jumper 2020 che verrà distribuito in tutti gli store OVS, da sabato 5 dicembre. Inoltre, per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, sarà possibile ricevere in omaggio il CD "This is Elodie x Christmas EP", contenente, oltre alle quattro versioni inedite delle canzoni presenti nel vinile, anche le cover di "Jingle Bell Rock" e "I Saw Mommy Kissing Santa Claus", da lei interpretate. (ANSA).